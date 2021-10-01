الاستخبارات تطيح بمتسللين سوريين وآخرين وفروا المأوى لهم غرب نينوى

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ والتي اكدت وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية عن وجود تحرك لعدة اشخاص بالاراضي السورية يرومون الدخول لاراضينا عبر قرية الخازوكة التابعة لناحية ربيعة غرب نينوى".وأضافت، أنه "على ضوء ذلك وبالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية في الفوج الثاني لواء المشاة ٧١، حيث تم نصب كمين محكم للقبض عليهم حال اجتيازهم للحدود وهو ما قاموا به، ليتبين انهم ستة أشخاص يحملون الجنسية السورية وبحوزتهم وثائق عراقية مزورة لغرض عبور السيطرات".وتابعت المديرية، أنه "بعد التحقيق معهم اعترفوا بوجود ثلاثة اشخاص بانتظارهم بقرية المومي يقومون بتوفير المأوى لهم وتسهيل وصولهم الى اي جهة يبغونها، حيث تم التحرك على الفور باتجاه هذه الاهداف من قبل المفارز والقوة المذكورة والقبض عليهم"، مشيرة إلى أنه "جرى بعدها تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".