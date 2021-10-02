بحوزتهم أسلحة.. الإطاحة بشبكة مختصة بتجارة المواد المخدرة في كربلاء

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيه قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني، تمكن قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من القاء القبض على شكبة متكونة من (8) أشخاص بحوزتهم أكثر من (1000) حبة مخدرة متنوعة وكمية من مادة الكرستال وزنها( كيلو و 233 غرام ) واجهزة تعاطي عددها (17) مع أجهزة موبايل تم سرقتها من الزائرين".وتابع، "كما ضبط بحوزتهم أموال مستحصلة من بيع المواد المخدرة مع مستمسكات وماستر كارد مع ضبط عملة فئة 50الف مزورة ،وأسلحة نارية".واشارت البيان الى انه "تم احالة جميع المتهمين الملقى القبض عليهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة لأكمال الإجراءات القانونية بحقهم".يذكر أن عملية إلقاء القبض تمت خلال الأيام الماضية نتيجة للعمل المتواصل من قبل قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية.