الحشد الشعبي يعلن موعد إعلان النتائج الأولية لاستمارات المفسوخة عقودهم

وقال العقابي في مؤتمر صحفي، تابعته السومرية نيوز، إنه “نظرا لكثرة الطلبات التي وردت الى هيئة الحشد الشعبي تطالب بإعادة فتح الاستمارة الالكترونية التي أغلقت يوم الخميس الماضي في الساعة 12 بعد منتصف الليل نظرا لانشغال الكثير من الاخوة بالزيارة الاربعينية”، مؤكدا أن “لجنة إعادة المفسوخة عقودهم قررت إعادة فتح الاستمارة الخاصة من الساعة السادسة من مساء اليوم السبت الى الساعة السادسة من مساء يوم غد الأحد”.وأضاف، أن “أي مستجد يخص قضية المفسوخة عقودهم سيتم الإعلان عنه عبر المواقع الرسمية لهيئة الحشد الشعبي”، داعيا الى ضرورة “اخذ المعلومات من المواقع الرسمية وعدم الانجرار وراء الاخبار المزيفة”.وأوضح العقابي، أنه “سنعلن عن نتائج الفرز الاولي لاستمارات المفسوخة عقودهم في يوم 15 تشرين الأول الحالي”، معيدا التذكير بأن “الاستمارة الالكترونية هي المنفذ الوحيد”.