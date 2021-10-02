الحشد يوضح بشأن كتاب المالية المتعلق بالمفسوخة عقودهم

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي كتابا صادرا من وزارة المالية إلى هيئة الحشد الشعبي يتضمن تعليق موضوع عودة المفسوخة عقودهم".وبينت، أن "هذا الكتاب قديم صادر منذ ١٢ يوما ووصل الى الهيئة قبل ثلاثة ايام فقط وينص على تعليق لا الغاء، وعليه إن هيئة الحشد الشعبي تطمئن الاخوة المفسوخة عقودهم بأن الاجراءات المتعلقة بعودتهم سارية المفعول وان الهيئة سترد بكتاب رسمي الى وزارة المالية يفند صحة المعلومات الواردة ويؤكد مطابقة جميع البيانات المالية المتعلقة بهيئة الحشد الشعبي لهذا العام".أدناه كتاب المالية: