القبض على اثنين من مروجي المخدرات وضبط 2 كيلوغرام من "الكريستال" في بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات، تمكنت من إلقاء القبض على أحد تجار السموم المخدرة في منطقة الشعب شمالي العاصمة وبحوزته (2 كيلو غرام) من مادة الكرستال".واضافت، أن "المتهم صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (28 مخدرات) من قانون العقوبات"، لافتة إلى أنه "تم القبض عليه من خلال كمين محكم تم تنفيذه بالتنسيق مع الفرقة الحادية عشرة ومفرزة من مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".الى ذلك، "تمكنت مفارز المديرية أيضاً من اعتقال أحد مروجي المواد المخدرة وبالجرم المشهود وذلك من خلال تواجده شمالي بغداد، حيث ضبط بحوزته مواد مخدرة مختلفة وأدوات تستخدم في التعاطي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما الى القضاء".