انفجار سيارة مفخخة في الرمادي

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بانفجار سيارة مفخخة في الرمادي بمحافظة الانبار.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "سيارة مفخخة مركونة في كراج مجاور لقيادة شرطة الأنبار بالرمادي، انفجرت دون معرفة حجم الخسائر المادية والبشرية".