مجموعة مسلحة تقتل رجلا مسنا وتحرق عجلته في الطارمية

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بمقتل رجل سبعيني وحرق عجلته في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة مسلحة يعتقد انتمائها لتنظيم داعش اقدمت على قتل رجل سبعيني وحرق عجلته ضمن منطقة الطابي في الطارمية".



