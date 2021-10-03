الداخلية: لا توجد اي منطقة خارج الخطة الامنية الخاصة بالانتخابات (فيديو)

وقال الدليمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة الامنية العليا للانتخابات برئاسة رئيس اللجنة وعضوية اعضاء اللجنة الامنية، أجرت عدة ممارسات، وهذه الممارسة الثانية لغرض تثبيت الخطط الامنية وتنفيذها بشكل صحيح ولإجراء انتخابات في بيئة آمنة للناخبين والمرشحين".وتابع، "لا توجد اي ضغوطات، وتم التوجيه من قبل وزير الداخلية بأن تكون انتخابات نزيهة وشفافة وعدم الضغط على اي ضابط لغرض انتخاب مرشح".وأكد الدليمي، انه "لا توجد اي منطقة خارج الخطة الامنية"، مشيرا الى "دعم كافة المحافظات بقوات امنية اضافية".