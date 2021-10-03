بالصور.. انفجار السيارة المفخخة في الرمادي وماخلفه من اضرار

وكانت خلية الإعلام الأمني اكدت في وقت سابق ، اليوم الاحد، عدم حدوث خسائر بشرية ومادية نتيجة انفجار العجلة المفخخة في الرمادي.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت القوات الأمنية في محافظة الأنبار من محاصرة عجلة يقودها إرهابي انتحاري في شارع ( ١٠٠) الخدمي في مدينة الرمادي، حيث قامت قواتنا الأمنية بإطلاق النار عليه مما دفع هذا الإرهابي لتفجير نفسه داخل العجلة، دون حدوث خسائر بشرية أو مادية".كما قال قائد عمليات الانبار الفريق الركن ناصر الغنام في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رجالنا الابطال من الشرطة في الانبار يتصدون لعجلة مفخخة كان الارهاب يحاول يائسا استهداف احد دوائر الشرطة فيها ويدمرها ويقتل سائقها دون اضرار وخسائر".وفي السياق نفسه، قال مصدر أمني ان "عناصر الشرطة المتواجدون عند مدخل قيادة الشرطة طلبوا من سائق العجلة التوقف لاكثر من مرة وتمكن من عبورهم وقاموا بالرمي عليه لتنفجر العجلة وهو بداخلها".