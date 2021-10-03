اجتماع أمني يبحث تأمين المراكز الانتخابية في كربلاء

زارت لجنة من قيادة العمليات المشتركة اليوم الأحد، برأسه الفريق الركن عامر صدام والوفد المرافق له محافظة كربلاء المقدسة بتوجيه من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي.

وقال اعلام مديرية شرطة محافظة كربلاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللجنة عقدت فور وصولها مؤتمراً امنيا" مع القادة الأمنيين في المحافظة بحضور قائد العمليات الفريق الركن علي الهاشمي وقائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي زويني وعدد من ضباط الداخلية والدفاع، وتم عرض إيجاز مفصل للمهام والواجبات الأمنية الخاصة بمفاصل مديرية الشرطة والاجراءات الامنية التي سوف تطبق بتأمين المراكز الانتخابية".

واضاف البيان، ان "اللجنة بدأت بزيارة مخازن حفظ صناديق الاقتراع والمراكز الانتخابية لغرض متابعة تطبيق الممارسات الأمنية وإبداء الملاحظات والتوجيهات التي تساهم في توفير الحماية التامة لجميع المراكز الانتخابية".