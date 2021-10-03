الكاظمي يوجه بتكريم منتسب تصدى للعجلة المفخخة في الرمادي

أمر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، بتكريم منتسب تصدى للعجلة المفخخة في الرمادي بمحافظة الانبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد للسومرية ينوز، ان "القائد العام للقوات المسلحة، أمر بتكريم المنتسب المفوض (حميد شعيب عبد الله) من امرية افواج طوارئ شرطة الانبار بمنحه رتبة اعلى مع مكافأة مالية، لشجاعته وبطولته في التصدي للعجلة المفخخة التي كان يستقلها إرهابي انتحاري في مدينة الرمادي".

وفي وقت سابق، أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، عدم حدوث خسائر بشرية ومادية نتيجة انفجار العجلة المفخخة في الرمادي.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت القوات الأمنية في محافظة الأنبار من محاصرة عجلة يقودها إرهابي انتحاري في شارع ( ١٠٠) الخدمي في مدينة الرمادي، حيث قامت قواتنا الأمنية بإطلاق النار عليه مما دفع هذا الإرهابي لتفجير نفسه داخل العجلة، دون حدوث خسائر بشرية أو مادية".

فيما أكدت قيادة شرطة الأنبار، الأحد، أن العجلة المفخخة كانت تستهدف مقر المديرية، قبل ان يتم التصدي لها وتفجيرها.

وذكرت القيادة في بيان، أن "ابطال مديرية افواج الطوارئ تتصدى لعجله مفخخه يقودها انتحاري حاولت التقرب من مقر المديريه وفتح النار باتجاه الانتحاري مما ادى الى تفجير نفسه".

وأوضح البيان أن الانفجار لم يسفر عن "اصابا باستثناء مادية فقط".

وفي وقت سابق، قال قائد عمليات الانبار الفريق الركن ناصر الغنام في بيان ورد، "رجالنا الابطال من الشرطة في الانبار يتصدون لعجلة مفخخة كان الارهاب يحاول يائسا استهداف احد دوائر الشرطة فيها ويدمرها ويقتل سائقها دون اضرار وخسائر".

وفي السياق نفسه، ذكر مصدر أمني ان "عناصر الشرطة المتواجدون عند مدخل قيادة الشرطة طلبوا من سائق العجلة التوقف لاكثر من مرة وتمكن من عبورهم وقاموا بالرمي عليه لتنفجر العجلة وهو بداخلها".