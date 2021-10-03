إحباط محاولة تهريب ثلاث حاويات مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الشمالي

وذكرت الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تستمر هيأة المنافذ الحدودية في التصدي لكافة محاولات الغش والتلاعب والتزوير التي يحاول ضعاف النفوس القيام بها دون جدوى٬ حيث تم ضبط حاويتين تحتوي على (تجهيزات عسكرية) ممنوعة من الاستيراد مخبأة خلف مصابيح إنارة، وتم ضبط حاوية أخرى تحتوي على (منظومة اتصالات) ممنوعة من الاستيراد معدة للتهريب في رصيف بوابة البصرة".وأضافت، ان "عملية الضبط تمت بناء على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني وشعبة الاستخبارات والتراخيص في منفذ ميناء أم قصر الشمالي".واشارت الهيأة الى انه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي لعرضها على قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب".