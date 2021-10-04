الشرطة المجتمعية توقف 5 حالات ابتزاز الكتروني في بغداد والانبار

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أوقفت حالتي ابتزاز الكتروني لسيدة وفتاة في العاصمة بغداد، وثلاث حالات أخرى في محافظة الأنبار".وأضافت، أن "المبتزين هددوا ضحاياهم بنشر صورهن ورسائلهن على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل المال أو الرضوخ لرغباتهم الدنيئة، وفي الأثناء تمكنت المجتمعية من الوصول للمبتزين واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة وحذفت محتويات الابتزاز وأمنت حسابات الضحايا".