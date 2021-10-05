القبض على المساعد الاول لمدير "الشرطة العسكرية لداعش" في الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على المساعد الاول لمدير ما تسمى بالشرطة العسكرية لداعش الارهابي في القائم بالانبار

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بجهد استخباري مميز ومتابعة دقيقة لمفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتعاون مع قوات برية من لواء المشاة ٢٨ تمكنت على إثرها من إلقاء القبض على احد إلارهابيين في ناحية العبيدي بقضاء القائم بالانبار حيث كان يشغل منصب المساعد الاول لمدير ما تسمى (الشرطة العسكرية) لعصابات داعش الارهابي اثنين في ناحية العبيدي بالقائم الانبار".

واضاف البيان انه "من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة ٤ ارهاب".