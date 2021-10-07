القبض على 12 مطلوباً ومصادرة أسلحة وأعتدة مختلفة في البصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "القوات الأمنية المتمثلة في اللواء 36 الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة، باشرت بمرحلة جديدة في عمليات البحث والتفتيش عن المطلوبين ومصادرة الأسلحة والأعتدة غير المرخصة إذ تمكنت من إلقاء القبض على 12 مطلوباً للقضاء، أحدهم مطلوب وفق 406 من قانون العقوبات الجنائي والذي قام بتسليم نفسه إلى القوات الأمنية في البصرة".واضافت ان "القوة المنفذة للواجب تمكنت ايضا من مصادرة رشاشة BKC عدد 3 وبنادق كلاشنكوف عدد 9 بالإضافة إلى مسدس عدد واحد واعتدة خفيفة وأخرى متوسطة ضمن مناطق شمال وجنوب محافظة البصرة".