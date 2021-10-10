الإعلام الأمني تعلن القبض على عشرات المخالفين لسير العملية الانتخابية

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ألقت القبض على 77 شخصاً؛ لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية في محافظات بغداد ونينوى وديالى وكركوك والبصرة والانبار وصلاح الدين واربيل وواسط والديوانية".وأشارت إلى "إحالة المخالفين إلى اللجان القضائية التي تم تشكيلها من قبل مجلس القضاء الأعلى تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".وبينت الخلية، أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على نزاهة الانتخابات وضمان عدم السماح بتعكير الأجواء الانتخابية التي اتسمت بالشفافية والديمقراطية المنبثقة عن حرية الناخب العراقي في اختيار من يمثله".