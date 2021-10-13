إجرام بغداد تقبض على عدد من المتهمين بينهم مبتز هدد فتاة بنشر صورها

وذكرت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام حي العامل التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة، تمكن من القاء القبض على متهم قام بأبتزاز فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي وتهديدها بنشر صورها الخاصة مع مساومتها على مبالغ مالية واخذ مبلغ 2000 دولار مقابل عدم النشر".وأضاف البيان، إنه "تم تشكيل فريق عمل وبالتقنيات الحديثة تم التوصل الى الجاني والقبض على المتهم، حيث اعترف بعد التحقيق معه بجريمته ودونت اقواله وتم تصديقها قضائيا بالأعتراف واتخذت بحقه الإجراءات القانونية الأصولية وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات".وتابع، إن "مفارز المديرية، نفذت أوامر قبض بحق عدد من المتهمين الآخرين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل ومحلات تجارية ودراجات نارية ودراجات التك تك وضبط عجلات مطلوبة ومتهمين آخرين مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة اجرام بغداد في جانبي الكرخ والرصافة".وأوضح البيان، انه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية اصوليا بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".