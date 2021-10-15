الإطاحة بخلية إرهابية "خطرة" في نينوى

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعد عمليات تعقيب ومراقبة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في معاونية الاستخبارات والمعلومات لهيئة الحشد الشعبي وقوة من قيادة قاطع نينوى لهيئة الحشد الشعبي وبعد استحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على اخطر خلية لعصابات داعش الإرهابي في ايمن مدينة الموصل بمحافظة نينوى مكونة من (6) عناصر شاركوا في جرائم قتل المواطنين والقوات امنية ومن مهامهم الحالية نقل عناصر الإرهابية وتوزيع ما تسمى كفالات على عوائل قتلى داعش".واشار البيان الى، انه "ضبط بحوزتهم وثائق ومبالغ مالية واسلحة خفيفة، وقد تم التعامل مع المتهمين والمواد المضبوطة أصولياً ".