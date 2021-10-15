حصيلة نوعية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " الوجبات الاسبوعية هي:1.حالات انسانية 202.فض المشاجرات 13763. ضبط عجلات مطلوبة 144.تبرع بالدم 135.انقاذ الغرقى 16.القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 1497.القبض على متسولين 838.القبض على سراق 49.القبض على مخمورين 8910.احالة متهمين الى المحاكم 20911.ضبط اسلحة 5012.ضبط اعتدة / كدس عتاد 113.تنفيذ اوامر القبض 101014.القبض على ارهابي 2215.ابطال مفعول عبوة ناسفة 316.طبع لوحات السيارات 736617.اصدار اجازات السوق 813818.اصدار سنوية السيارات 1425719.القبض على مطلقي العيارات النارية 220.الدكات العشائرية 6