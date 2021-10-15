حصيلة نوعية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الجمعة، عن واجباتها الاسبوعية الامنية والخدمية والانسانية لتوابعها من مديريات شرطة بغداد والمحافظات والدوائر الاختصاصية للفترة من 2021/10/8 ولغاية 2021/10/14.
وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " الوجبات الاسبوعية هي:
1.حالات انسانية 20
2.فض المشاجرات 1376
3. ضبط عجلات مطلوبة 14
4.تبرع بالدم 13
5.انقاذ الغرقى 1
6.القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 149
7.القبض على متسولين 83
8.القبض على سراق 4
9.القبض على مخمورين 89
10.احالة متهمين الى المحاكم 209
11.ضبط اسلحة 50
12.ضبط اعتدة / كدس عتاد 1
13.تنفيذ اوامر القبض 1010
14.القبض على ارهابي 22
15.ابطال مفعول عبوة ناسفة 3
16.طبع لوحات السيارات 7366
17.اصدار اجازات السوق 8138
18.اصدار سنوية السيارات 14257
19.القبض على مطلقي العيارات النارية 2
20.الدكات العشائرية 6