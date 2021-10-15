الأمن يعتقل إرهابيين ومروجي مخدرات جنوبي بغداد

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعمليات نوعية منفصلة نفذت وفق معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٧ أحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع بالتعاون مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد واستخبارات الافواج الاول والرابع من لواء المشاة ٢٥ وقوة منه، اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين في أقضية اللطيفية الكيلو ٣١ والمحمودية بحي الكرار، وهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤إرهاب.".وأشارت إلى "تمكن القوة ذاتها من القاء القبض على مروج للمخدرات في الرضوانية سيطرة مدخل الحماد وضبطت بحوزته مادة الكريستال المخدرة وأدوات تعاطي. وتم ايضا القبض متهم يقوم بالتسليب والسرقة في حي طليطلة بقضاء المحمودية".وبينت، أنه "جرى تسليم جميع الملقى القبض عليهم الى جهات الطلب والاختصاص".