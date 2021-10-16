الغنام: ما يقارب 4 الف اسم مزور في معاملات مؤسسة الشهداء بمحافظة الانبار

كشف قائد عمليات الانبار الفريق الركن ناصر الغنّام، عن وجود 3600 اسم مزور في معاملات مؤسسة الشهداء بمحافظة الانبار، فيما بين ان جميع من وقع على هذه الكتب المزورة سيحاسب قانونيا.

وقال الغنّام في لقاء تلفزيوني، نشر مقطع منه على صفحته في فيسبوك، إن "قيادة العمليات خاطبت رئاسة الوزراء بخصوص شكاوى قدمت من مواطنين في الأنبار حول وجود تزوير في معاملات الشهداء، وتم تشكيل لجنة برئاستي، وتم الكشف عن وجود 3600 اسم مزور في معاملات مؤسسة الشهداء بمحافظة الانبار".

وأضاف الغنام أن "٧٠٠ إلى ٨٠٠ ارهابي مطلوب الى الجهات الامنية من بينهم انتحاريين ومقاتلين ضد القوات الامنية جميعهم استلموا من المبالغ التي خصصت للشريحة المضحية".

وإشار الغنام إلى أن "جميع من وقع على هذه الكتب المزورة يجب ان يحاسب بالقانون"، مؤكداً أن "أحد الضباط الكبار في محافظة الانبار من الدرجة الاولى، ٤ من عائلته يمتلكون شهادات مزورة ويستلمون مستحقات (شهداء)".