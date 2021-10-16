صولة امنية جديدة في ثلاث محافظات

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على 30 متهما في مناطق متفرقة بمحافظات عدة.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين لارتكابهما جرائم قتل ضمن قواطع مكاتب مكافحة إجرام الحبيبية وحسينية المعامل، حيث تم تدوين أقوالهما ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل، إلى ذلك ألقت مفارز لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الرصافة القبض على متهم لقيامه المتاجرة بالبشر، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام

المادة ٦ من قانون الاتجار بالبشر".

فيما ذكرت في بيان اخر، ان "مفارز قسم مكافحة إجرام ديالى، وقسم شرطة الخالص وجلولاء التابعة الى مديرية شرطة محافظة ديالى والمنشآت، شرعت بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة

وتابعت إن "الحملة أسفرت عن القبض على (25) متهما في مناطق متفرقة من المحافظة وأودعتهم التوقيف، لحين عرضهم أمام القضاء لينالوا جزائهم العادل، فضلا عن ضبط عجلة نوع سلفادور من قبل مفارز قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية، محملة بأدوية لا تحمل أوراقا ثبوتية، تم تسليم العجلة مع السائق والمواد المضبوطة الى مديرية الاستخبارات ومكافحة إرهاب ديالى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وفي ميسان، اوضحت ان "مفارز اللواء الرابع التابع الى فرقة الرد السريع وزارة الداخلية وبالتعاون مع شعبة استخبارات اللواء ألقت القبض على اثنين من المطلوبين للقضاء بتهمة إثارة النزاعات العشائرية في ناحية العدل بمحافظة ميسان، حيث تم ضبط سلاح نوع (16m) كان بحوزتهم، تم تسليمهم الى جهة الطلب أصوليا".