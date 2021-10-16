البصرة.. عمليات استباقية في عمق الأهوار تطيح بمطلوبين وتصادر أسلحة

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن الجهود الأمنية والاستخبارية المستمرة التي تقوم بها قيادة عمليات البصرة لمطاردة المطلوبين للقضاء خصوصا في المناطق البعيدة عن مركز محافظة البصرة وتوابعها قامت القوات الأمنية بحملات استباقية وسريعة في عمق مناطق الاهوار ضمن القاطع الشمالي للمحافظة".وأكد قائد العمليات، اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، بحسب البيان، أن "القوات الأمنية تحركت إلى أبعد نقطة لتلك المناطق وتمكنت من الوصول إلى أماكن تواجد المطلوبين واعتقال ٦ أشخاص مطلوببن وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات الجنائي".وأشار إلى "مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع"، مبينا أن "العمليات مستمرة لحين تحقيق الغاية التي انطلقت من أجلها".وأوضح البيان، أن "لطيران الجيش العراقي كان حضور مشرف لإسناد القطعات الأرضية المنفذة للواجب في تعقب المطلوبين وتقديم الدعم المعلوماتي من خلال المراقبة الجوية".