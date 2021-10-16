بالصور.. انتشار أمني في بغداد

تنشر السومرية نيوز، صوراً لانتشار أمني وعمليات تفتيش لشرطة بغداد وقوات حفظ القانون التابعة لها في العاصمة.

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم السبت، بانتشار أمني مكثف في العاصمة بغداد، مؤكداً أن سبب الانتشار يعود لنتائج الانتخابات المقرر إعلانها مساء اليوم.