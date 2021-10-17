كمين محكم يطيح بأكبر تاجرين للمخدرات عند الحدود العراقية السورية

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخبارتية دقيقة تفيد بوجود عملية ادخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة الى قضاء القائم من سوريا، تم تشكيل فريق عمل من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بعد استحصال الموافقات القضائية والتوجه الى قضاء القائم ونصب كمين محكم لهم".وأضاف، إن "المفرزة تمكنت من إلقاء القبض على متهمين أثنين بالجرم المشهود وهما من أكبر تجار المخدرات وبحوزتهما (٩٣) إلف حبة مخدرة اي مايعادل نحو( ١٧) كيلو غرام من المواد المخدرة".وتابع البيان، "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق احكام المواد (32 _ 28) مخدرات".