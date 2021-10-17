حصيلة الممارسات الأمنية لنجدة بغداد خلال الـ٢٤ ساعة الماضية

وذكرت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مفارزها تمكنت عن القاء القبض على ٣ متهمين بحوزتهم ٣ مسدسات لقيامهم بإطلاق النار في الهواء مما ادى لترويع المواطنين، فضلا عن القاء القبض على متهمين اثنين وبحوزتهما مواد وحبوب مخدرة ضمن مناطق الشيخ عمر والحبيبية، كذلك القبض عن متهم مطلوب وفق المادة(٤١٣) ضمن منطقة الطوبجي".واضافت المديرية ان "مفارزها تمكنت من القاء القبض على متهمين وضبطت بحوزتهم سلاحا غير مرخص (مسدس وبندقية كلاشنكوف) ضمن مناطق الحبيبية والصليخ".كما تمكنت دورياتها بحسب البيان، "من العثور على سيارة متروكة نوع نيسان ضمن منطقة الدورة وعثر بداخلها على سلاح (بندقية كلاشنكوف)، وضبطت 7 سيارات عليها اشارات حجز، و(٢٢) سيارة مخالفة للتعليمات القانونية ومظللة وبدون لوحات تسجيل".واكدت المديرية "تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص".