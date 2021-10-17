اجرام بغداد تعلن القبض على ثلاثة متهمين بقضايا مختلفة في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأحد، القبض على ثلاثة متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

المديرية، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب إجرام النهروان تمكنوا من إلقاء القبض على متهم مطلوب بقضية خطف وفق المادة 421".

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

وتابع البيان أن "مفارز مكتب مكافحة اجرام الكرادة ألقت القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 4 ملايين دينار عراقي مع مصوغات ذهبية من داخل إحدى الدور السكنية ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد، حيث تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 443 ق.ع".

وأضاف، أن " مفارز مكتب مكافحة اجرام الدورة نفذت أمر القاء القبض على متهم لقيامه بتزوير مستمسكات رسمية "، لافتاً الى أن "عملية القبض تمت بعد نصب كمين محكم وتوقيفه وفق أحكام المادة 298 ، 289 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".