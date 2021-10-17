الشرطة الاتحادية تقبض على عدد من المطلوبين في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة والقبض على الجناة وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من مكافحة اجرام البياع ، من إلقاء القبض على متهم صادر بحقه أمر قبض وفق أحكام المادة (٥)من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، على أثر عملية رصد وتحري في منطقة البياع جنوب غرب بغداد".واضافت انه "في السياق ذاته ألقت قوة أخرى من اللواء ذاته بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء من القبض على اثنين متهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة في منطقة "الري" غرب بغداد وبحوزتهما كيس صغير يحتوي على مادة الكرستال المخدرة،بايب يستخدم للتعاطي، قنينة اشعال، قداحة".واشارت القيادة الى انه "تم إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".