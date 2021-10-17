الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال "إرهابي" حاول دخول تلعفر

أعلنت الاستخبارات العسكرية، الأحد، عن اعتقال "إرهابي" حاول دخول تلعفر في محافظة نينوى.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "بمتابعة مستمرة ومعلومات دقيقة وتعاون امني مشترك تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالاشتراك مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ من القاء القبض على أحد الارهابيين في سيطرة الشهيد المقدم الركن حيدر لثناء محاولته دخول قضاء تلعفر غربي نينوى".

وأضافت أن المعتقل "هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".