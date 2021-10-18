الطيران العراقي يُغير على مواقع داعش في كركوك

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 والسيخوي 25 ضربات جوية، استهدفت خلالها أوكار للإرهابيين في وادي شاي بمحافظة كركوك".وأضاف البيان، إنه "وعلى اثر ذلك، خرجت قوة من فرقة المشاة الآلي الثامنة لتفتيش مكان هذه الضربات وعثرت على خمسة أوكار تم استهدافها تحتوي مواد طبية واخرى غذائية وافرشة واغطية وخلية شمسية ونضائد وكاميرا".