الإطاحة بـ"تاجر أعضاء بشرية" في بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، الإطاحة بـ"متاجر بالأعضاء البشرية" في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات وأمن بغداد ومكتب تحقيق الكرخ لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، تمكنت من اعتقال متهم مطلوب وفق المادة(5/الاتجار بالأعضاء البشرية) في منطقة البياع".

وفي السياق ذاته، "تمكنت مفرزة من جهاز الامن الوطني مسندة بقوة من استخبارات وامن عمليات بغداد من ضبط واتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في ناحية الرشيد جنوبي بغداد ضمن قاطع الكرخ".