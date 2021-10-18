الاستخبارات العسكرية تطيح بـ10 سوريين حاولوا اجتياز الاراضي العراقية عبر كردستان (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بالساعة 0400 يوم 10/18، تم مشاهدة اشخاص بواسطة الكاميرا الحراية وهم يحاولون إجتياز الساتر الحدودي من خلال الثغرة الأمنية مع اقليم كردستان ولدى عبورهم بإتجاه قاطع ،ف3 ل مش71 فق15، تم إعتقالهم جميعاً".وتابعت المديرية، انه "تبين فيما بعد بأنهم (10) اشخاص يحملون الجنسية السورية حيث تم التنسيق مع قوات قسد وسيتم إعادتهم الى دولة سوريا".