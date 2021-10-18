أحدهما حتى الموت.. القبض على متهمة عنفت أخوين بطريقة بشعة في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد الاستخبار من قبل قسم شرطة المحمودية التابع الى قيادة شرطة بغداد بوجود حادث دهس مميت لطفل يبلغ من العمر اربعة سنوات تم جلبه الى المستشفى من قبل سيدة وشاب وللشك الحاصل تم التحفظ عليهما بعد الكشف على جثة الطفل كونه كانت تبدو عليه علامات التعنيف ولا توجد اي معطيات تتعلق بحادث دهس ضمن القاطع".وأضاف البيان، إن "قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة، وجه بالتعمق بالتحقيق وبالفعل اعترفت المتهمة انها تعمل مربية للطفل بأجر شهري وان والداه منفصلان وانها اقدمت على تعنيفه حتى الموت".وأوضح، أنه "ولدى الانتقال إلى دار المتهمة تبين وجود طفل اخر يبلغ من العمر ثلاثة سنوات وهو شقيق الطفل المجني عليه وكانت تبدو عليه اثار تعنيف وهو على قيد الحياة، حيث جرى نقله على الفور الى المستشفى لسوء حالته الصحية اثر التعذيب، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الاصولية بحق المتهمة وفق القانون".