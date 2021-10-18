بعد الغارات الجوية.. أبرز ما تم العثور عليه في أوكار داعش بكركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، نتائج العملية الأمنية التي نفذها طيران الجيش ضد أوكار داعش في وادي الشاي بمحافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "بعد القصف الجوي لطيران الجيش ضد أوكار داعش في كركوك، خرجت قوة من فرقة المشاة الآلية الثامنة لتفتيش مكان هذه الضربات بالكامل".



وأضاف البيان، إن نتائج العملية كانت، العثور على وكرين مدمرين بداخلهما ملابس عسكرية ومدنية وأواني طبخ، وتدمير كهف عبارة عن مغارة تحتـوي علـى مـواد طبيـة وكـاميرا وملابس مختلفة وأواني طبخ، والعثور على ( 5 ) أوكار تحتـوي علـى مسـتودع طبي - مطبخ - ملابس أطفال - خلية طاقة شمسية – بنادق عدد ( 9 ) - صـواريخ قاذفـة عدد ( ۱۷ ) - حشوة عدد ( ٢٦ ) - موبايل نوع نـوكـيـا عـدد ( ۱۷ ) - رمانـة قاذفـة عـدد ( ۷ ) - أسلاك تفجير - فتيل كورتكس 5 متر - سبح تفجير عـدد ( ۱۰ ) - قنبرة هاون 60 ملم عدد ( 5 ) - قنبرة هاون 81 ملم عدد ( 4 ) - قداحات تفجير عدد ( ۲۰ ) - رمانة يدوية عدد ( 5 ) - جهاز فولتيميتر - راديو - حزام ناسف - بطاريات تفجير – مخازن بندقية عدد ( 10 ) - عتاد كلاشنكوف عـدد ( ۲۰۰ ) طلقـة عتاد M4 عدد ( ۲۰۰ ) طلقة – ناظور بندقية - معمل لصنع العبوات، فضلا عن مواد أخرى".