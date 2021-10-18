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بمشاركة طيران الجيش.. انطلاق عملية عسكرية في كركوك (صور)
أمن
2021-10-18 | 10:04
612 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانطلاق عملية عسكرية في محافظة كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوات من اللواء 45 في الجيش العراقي باشرت بعملية عسكرية في وادي الشاي بمحافظة كركوك".
وأشار إلى "مشاركة طيران الجيش في العملية العسكرية".
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