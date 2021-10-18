الإطاحة بالمسؤول عن جريمة تفجير الكرادة الدامي

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وقال الكاظمي في تغريدة له عبر تويتر، "بعد أكثر من خمس سنوات على جريمة تفجير الكرادة التي أدمت قلوب العراقيين، نجحت قواتنا البطلة، بعد ملاحقة مخابراتية معقّدة خارج العراق، في اعتقال الإرهابي غزوان الزوبعي، الملقب بـ (أبو عبيدة بغداد)، المسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى".وفي الأيام الأخيرة من شهر رمضان عام 2016، انفجرت في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد، سيارة مفخخة تسببت في اندلاع نيران هائلة في السيارات والحافلات والمتاجر، نتج عنها استشهادشخصاً وجرح أكثر من 200 آخرين.