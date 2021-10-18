اللواء يحيى رسول: اعتقال مسؤول "تفجير الكرادة" ضربة قاصمة لداعش

وقال رسول في حديث لـ السومرية، إن " الإرهابي الزوبعي اشترك في تنفيذ العديد من عمليات التفجير والقتل ضد المواطنين والقوات الامنية"، مؤكداً أن "عملية اعتقاله تمثل ضربة قاصمة لتنظيم داعش".وبشأن الدولة التي تم فيها القبض على الإرهابي، أضاف: "العملية تمت خارج العراق، ولا نستطيع إعطاء المزيد من المعلومات".وبين، أن "جهاز المخابرات يجري الآن عملية التحقيق مع المجرم قبل عرضه على القضاء لينال جزاءه العادل".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الإطاحة بالمسؤول عن جريمة تفجير الكرادة في العاصمة بغداد.وفي الأيام الأخيرة من شهر رمضان عام 2016، انفجرت في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد، سيارة مفخخة تسببت في اندلاع نيران هائلة في السيارات والحافلات والمتاجر، نتج عنها استشهاد 324 شخصاً وجرح أكثر من 200 آخرين.