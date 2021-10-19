نائب العمليات المشتركة يصل إلى كركوك للاطلاع على الوضع الامني

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، إن "الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري نائب العمليات المشتركة وصل الى كركوك يرافقه قائد قوات الشرطة الاتحادية ورئيس غرفة حماية الطاقة في قيادة العمليات المشتركه الفريق رشيد فليح وهيئات ركن القيادة إلى محافظة كركوك".وأضاف، ان "الزيارة تأتي لتفقد القطعات العسكرية ومتابعة الوضع الأمني وللأطلاع على إنفتاح القطعات بما يتلائم مع متطلبات المرحلة المقبلة".