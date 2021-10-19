بغداد.. القبض على مبتز هدد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على مبتز الكتروني هدد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي وأثنين آخرين بسرقة الدراجات النارية في بغداد .

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام باب الشيخ التابع لوكالة شؤون الشرطة تمكنت من القاء القبض على متهم قام بأبتزاز فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي وتهديدها بنشر صورها الخاصة مقابل حصوله على مبالغ مالية، وتم تشكيل فريق عمل وبالتقنيات الحديثة تم التوصل الى الجاني والقبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهم وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات".

واضاف البيان، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام القدس واثناء اجراء الممارسات الامنية وتدقيق الاشخاص والعجلات تمكنت من القاء القبض على متهم بحوزته دراجة نوع تك تك مسروقة ولدى التحقيق معه اعترف صراحة بسرقتها بالاشتراك مع متهم آخر وبدلالته تم التوصل للمتهم الهارب والقبض عليه حيث اعترفوا بقيامهم بخمس عمليات سرقة اخرى للدراجات النارية ضمن القاطع تم توقيفهم اصوليا وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينالوا جزائهم العادل".