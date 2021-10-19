بغداد.. السفارة الأمريكية تفعل منظومة الـc.ram وتطلق صافرات الإنذار

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن السفارة الامريكية تفعل منظومة الc.ram مع تفعيل صافرات الانذار .

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "التفعيل تجريبي وتم اطلاق ثلاث رشقات من المنظومة".

