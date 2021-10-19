مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في اربع محافظات

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارزها ألقت القبض على 9 متهمين في محافظات "البصرة، وذي قار، وواسط، وبابل| وبحوزتهم مادة الكريستال وحبوب مخدرة عددها ( 1220 ) حبة إضافة إلى أدوات التعاطي وآلة جارحة وسلاح نوع مسدس".واضافت انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين "28 و 32 مخدرات".واشارت المديرية الى ان "هذه الواجبات جاءت بناءً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في المحافظات وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن"178" المجاني الدور المهم في ذلك".