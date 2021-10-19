الدفاع تعلن زيادة بـ"أرزاق" المنتسبين (وثيقة)

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، عن زيادة أرزاق المنتسبين.







أدناه الوثيقة:

وأشارت وثيقة صادرة عن الدفاع، وردت لـ السومرية نيوز، إلى "تأمين أرزاق المنتسبين بنسبة 66 % لغاية 30 / 10 / 2021".أدناه الوثيقة: