واشنطن تعلق بعد اعتقال مسؤول تفجير الكرادة

وقالت السفارة في منشور عبر فيسبوك، "تُهنئ الولايات المتحدة الحكومة العراقية وقواتها الأمنية على اعتقال المشتبه به في تفجير مجمع الليث في الكرادة عام 2016".وأضافت، "قبل خمس سنوات، أدى هذا الهجوم الإرهابي في الكرادة إلى مقتل وجرح المئات من المدنيين الأبرياء".وتابعت، "نقف إجلالاً لإحياء ذكرى ضحايا هذا العمل الإرهابي الشنيع".وأكدت السفارة، ان "الاعتقال الذي حدث يوم أمس ما هو إلا خطوة حاسمة إلى الأمام في تقديم المجرمين إلى العدالة يخطوها العراق في قتاله المستمر لضمان هزيمة داعش دون هوادة".وأمس الاثنين، أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الإطاحة بالمسؤول عن جريمة تفجير الكرادة في العاصمة بغداد.وفي الأيام الأخيرة من شهر رمضان عام 2016، انفجرت في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد، سيارة مفخخة تسببت في اندلاع نيران هائلة في السيارات والحافلات والمتاجر، نتج عنها استشهاد 324 شخصاً وجرح أكثر من 200 آخرين.