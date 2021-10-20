الإطاحة بعصابة للإتجار بالبشر في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز: إن "مفارز الوكالة تمكنت من الإطاحة بعصابة مكونه من رجال ونساء تقوم بالاتجار بالبشر في بغداد".وأضاف البيان، إنه "بعد أن توفرت معلومات عن وجود شبكة تقوم ببيع الفتيات تدار من قبل أمراتين، تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم من قبل مكافحة اجرام بغداد، والقبض على (١٨) شخصاً من الرجال والنساء بالجرم المشهود ضمن منطقة المشتل شرق العاصمة بغداد".وأوضح، إنه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات".إلى ذلك، أكد بيان الوكالة، إن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد، نفذت العديد من أوامر القاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحلات تجارية ومتهمين آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد".وتابع، "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".