القبض على ثلاثة أشخاص بقضايا تجاوزات على أراض تابعة للدولة في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على 3 مطلوبين بقضايا تجاوز على اراضي تابعة للدولة في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين وفق أحكام القرار (154) لسنة 2001 تجاوز على اراضي تابعة للدولة في منطقة (الري) غرب العاصمة بغداد، يستقلون عجلة (تيوتا) ضبط بحوزتهم مسدس غير مرخص".

واضاف البيان، انه "تمت إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".