بعد 5 سنوات على الجريمة.. الإطاحة بـ"امرأة" قتلت أحد أفراد عائلتها في ميسان

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مديرية شرطة محافظة ميسان التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت من القبض على متهمة بمقتل احد افراد عائلتها بعد (5) سنوات من وقوع الجريمة، جنوب غربي المحافظة".وأضافت، انها "متهمة بقتل اخت زوجها وذلك نتيجة لخلافات ومشاكل عائلية حدثت في عام ٢٠١٦ وان المتهمة قد لاذت بالهروب بعد ارتكابها للجريمة وصدور مذكرة اعتقال بحقها وفق المادة (406 القتل العمد) من قانون العقوبات العراقي".