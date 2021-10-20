خلية الإعلام تعلن الإطاحة بإرهبيين أثنين في محافظتين

وذكرت الخلية في بيان تلقته السومرية نيوز، إنه "بعمليتين نوعيتين منفصلتين، وبمعلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع شعبتي استخبارات الفرقتين العاشرة والرابعة عشرة، أسفرتا عن القاء القبض على إرهابي في كركوك بناحية الزاب - قضاء الحويجة عمل ضمن ما تسمى بفرقة المرابطة لداعش الارهابي وهرب الى الخارج اثناء معارك التحرير وعاد مؤخرا للعراق".وأضاف البيان، إن "مفارز الفرقة العاشرة (قيادة عمليات الانبار )، تمكنت من القاء القبض على إرهابي في سيطرة التحدي اثناء محاولته دخول قضاء الفلوجة، مبينا ان المتهمين هما من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤ ارهاب، حيث تم تسليمهما الى جهة الطلب".