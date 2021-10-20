استخبارات الداخلية توجه صفعة لداعش وتطيح بمسؤول كبير

وقال الغانمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نبارك لأبطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية جهودهم المتميزة في ملاحقة العناصر الإرهابية، وها هم اليوم يوجهون صفعة جديدة لداعش، بعد أن تمكنوا من إلقاء القبض على المجرم (كريم عبد الله مالح) والذي كان يعمل بمنصب ما يسمى آمر كتيبة في عصابات داعش الإرهابية ومسؤول عن عدد من العملياتِ الإجرامية".وأضاف، "يا رجال وكالة الاستخبارات انتم فخر للوطن وسواعدكم كانت ومازالت عنوانا للشجاعة والفداء".