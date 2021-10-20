تفاصيل عملية اعتقال المجرم "كريم مالح".. هذه أبرز جرائمه

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تتوالى يوماً بعد آخر هزائم عصابات داعش الإرهابية وبعمل دؤوب من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لملاحقة بقايا الإرهاب، فقد تمكنت مفارز الوكالة من القاء القبض على المتهم (كريم عبد الله مالح ) والمطلوب وفق مذكرات توقيف حسب احكام المادة الرابعة من مكافحة الارهاب وذلك لمبايعته لعصابات داعش، كما أنه يشغل في الوقت الذي القي القبض عليه ما يسمى امر كتيبة في عصابات داعش الإرهابية ولاية جنوب بغداد ومسؤول عن ثلاث مفارز".وأشارت إلى "قيامه بعدد من العمليات الإجرامية، من بينها: (تفجير عبوة ناسفة على عجلة تابعه للجيش العراقي في جرف النصر، ونصب وتفجير عبوة على رتل للجيش العراقي وتفجير عبوات اخرى على ارتال للقوات الأمنية، بالإضافة إلى الاشتراك بتفجير عجلة (نوع لوري) يقودها إرهابي انتحاري اسفل جسر الفاضلية في محافظة بابل والهجوم بواسطه اسلحة مختلفة على افراد الجيش المتواجدين على جسر الفاضلية".وأكدت الخلية "تدوين اقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصولياً".وكان وزير الداخلية، عثمان الغانمي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن إلقاء القبض على المجرم " كريم عبد الله مالح"، بعملية استخباراتية.