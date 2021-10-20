الاستخبارت تضبط اسلحة ومتفجرات لداعش في الانبار

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "مَن خلال عمل مختص وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تفيد بقيام عناصر عصابات داعش الإرهابية بتخزين عدد من الاسلحة والقنابر في وكر بصحراء الانبار والتي يحاول ان يستخدمها في تنفيذ بعض اعمالهم الاجرامية، حيث تم مداهمة هذا الوكر من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع قيادة شرطة محافظة الانبار".وأضافت، أنه "تم العثور على عدد من الاسلحة المخزنة والصالحة للاستعمال والقنابر ال RBG7"، مشيرة إلى "اتخاذ الاجراءات اللازمة مع المواد المضبوطة".